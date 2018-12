YPG/PKK işgalindeki aşiretler, harekete geçmeye hazırlanıyor

YPG/PKK'nın topraklarını işgal ettiği Arap aşiretler, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı almasının ardından harekete geçmeye başladı.

Güvenilir yerel kaynaklardan edinen bilgiye göre, ABD'nin kararından sonra terör örgütü tarafından toprakları işgal edilen aşiret önderleri bazı tedbirler almaya başladı.

Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Meclisi, 150 aşireti kurumsal bir çatı altında toplayacak kongresini yarın düzenleyecek.

Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, 400 kişilik genel kurucu heyetin, Suriye'nin farklı illerinden temsilcilerin katılımıyla yarın Azez'de bir araya geleceği belirtildi.

Açıklamada, "Suriye'nin tüm vilayetlerinden temsilcilerden müteşekkil kurumsal bir siyasi ve/veya askeri güç oluşturarak, Fırat Nehri'nin doğusu başta olmak üzere PKK-PYD/YPG terör örgütünün Suriye sahasındaki faaliyetlerini akamete uğratmayı, toprakların asıl sahiplerince yönetilmesini sağlamayı ve Suriye'nin geleceğinde söz sahibi olmayı temel amaç olarak kabul etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonunun (SMDK) da meclisi desteklediğinin aktarıldığı açıklamada, meclisin ilk icraatları arasında "ABD'nin 'terör örgütlerini Kürtlerin temsilcisi' olarak lanse etmesine karşı çıkmak" olacağı vurgulandı.

Açıklamada, meclise Arap ve Türkmenlerin yanı sıra YPG/PKK'ya muhalif Kürt aşiretlerin de katılımının amaçlandığı bildirildi.

- SDG'ye savaşçı sağlayan bazı aşiretler ayrılma planı yapıyor

YPG/PKK'nın SDG adını kullanarak savaşçı toplandığı aşiretlerden bazıları ise oluşumdan ayrılmayı planlıyor.

Bu aşiretler, Özgür Suriye Ordusu ile irtibata geçerek Türkiye ile çalışmak istediklerini iletti.

Hep birlikte cuma namazı

Suriye nüfusunun yüzde 65'ini aşiretlerin oluşturduğu belirtilen toplantıda, aşiret ve kabilelerin, ABD'nin desteğiyle terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin varlığından rahatsız olunduğuna dikkat çekildi. Toplantıda, kurulan 'Suriye Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi'nin, Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye genelinde terör örgütünün faaliyetlerini sonlandırmak ve toprakların asıl sahiplerince yönetilmesini sağlamak için siyasi ve askeri güç oluşturmayı hedeflediği kaydedildi. Toplantıda, ayrıca aşiret ve kabile temsilcilerinden oluşturulan 400 kişilik heyetin, başta Fırat'ın doğusu olmak üzere ülkedeki olumsuz duruma son verilmesi için alınacak önlemleri kararlaştıracağı vurgulandı. Toplantıda söz alanlar, bir an önce Suriye'nin özgürlüğüne kavuşturulmasını temenni ettiklerini dile getirdi. TSK'nın düzenlediği harekatlar ile özgürleştirilen bölgelerde yaşayanların artık huzur içinde olduğuna dikkat çeken aşiret ve kabile temsilcileri, Fırat'ın doğusunun da bir an önce harekat ile terör tehdidinden kurtarılmasını ve gerçek sahiplerinin yaşam alanına dönmesini arzuladıklarını söyledi. Aşiret ve kabile temsilcileri, Türkiye'nin her koşulda yanında olduklarını vurguladı.

Toplantı sonunda aşiret ve kabile reisleri, toplu olarak cuma namazı kıldı.

- ABD'nin Suriye'den çekilme kararı

Amerikan medyası, sabah saatlerinde, ABD ordusunun Suriye'deki 2 bin civarındaki askerini tamamen çekmeyi planladığını öne sürmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkanlığım döneminde Suriye'de bulunmamızın tek nedeni olan DEAŞ'ı yendik." ifadesini kullanmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da yaptığı açıklamada, "DEAŞ ile mücadelenin yeni evresine girmekle beraber ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık." demişti.

Amerikan medyasının Dışişleri yetkililerine dayandırdığı haberlerde ise Dışişleri Bakanlığının Suriye'deki tüm personelini 24 saat içinde çekeceği, ABD'nin Suriye'deki askerlerinin de 60 ila 100 gün içinde ülkeden çekileceği öne sürülmüştü.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevinin (SOHR) internet sitesinde yer verilen iddiaya göre ise ABD'li komutanlar, SDG adını kullanan YPG/PKK elebaşlarını Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki bütün bölgelerden çekilecekleri yönünde bilgilendirdi.

ABD’nin Suriye’deki askeri varlığını çekme takvimi, tüm unsurlarını çekip çekmeyeceği, terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisi ve Türkiye’ye sözünü verdiği üzere örgüte sağladığı silahları ne zaman ve ne şekilde geri toplayacağı gibi sorular halen yanıt bekliyor.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2018, 15:44