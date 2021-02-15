YPG/PKK'lı teröristler, Bab'daki sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 1 yaralı

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltması gereken Münbiç ilçesini, terör eylemleri için üs olarak kullanmaya devam ediyor.

❝Köyümüz devamlı terör örgütü YPG'nin saldırılarına maruz kalıyor❞

❝Çocuklarımızı korkudan okula gönderemiyoruz❞

❝Saldırılarda hayvanlarımız da telef oluyor❞#Münbiç'ten saldıran terör örgütü YPG/PKK sivillere huzur vermiyor https://t.co/9JTBOhQR37 pic.twitter.com/OOKJmKcakO — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 15, 2021

Terör örgütü YPG/PKK işgalinde tuttuğu Münbiç'ten, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Bab'ın doğusundaki Um Adese ve Sükkeriyye köylerine, havan topu saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırıda, Um Adese'de ilk belirlemelere göre 1 sivil hayatını kaybetti, 1 sivil yaralandı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın 8 Şubat'ta da Bab ilçe merkezine düzenlediği roket saldırısı sonucu 3'ü çocuk 9 sivil yaralanmıştı.

AA