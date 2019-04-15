YPG/PKK muhalif Kürtlere baskısını artırıyor

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin Irak sınırındaki bir köyü basarak, Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin (ENKS) beş üyesini alıkoydu.

ENKS'nin dün akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklamaya göre, terör örgütü YPG/PKK'lılar, 4 Nisan'da Irak sınırı yakınında bulunan Derik bölgesinde çevrelediği Bani Şefti köyüne baskın yaptı.

Tehdit ederek gençlerin üstünü arayan teröristler, ENKS'ye bağlı "Kürdistan Demokratik Partisi" (PDK-S) üyelerinden Bassam Abdülkadir, Siban Muhammed Ahmed, Nuri Yusuf Hangar, Raşid Mahtac Ömer ve Mivan Abdullah Keleş'i alıkoydu.

Teröristler, muhalif Kürt siyasetçileri köy halkının gözü önünde, silah zoruyla götürdü.

Açıklamada, "ENKS olarak Kürt vatandaşlara ve özellikle Suriye Kürt Ulusal Konseyi kadrolarına yönelik terör eylemlerini kınıyoruz. Uluslararası toplumu, insan hakları örgütlerini ve Kürt partileri PYD'ye baskı yapmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Suriye'nin üçte birini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, bu alanlarda kendisine muhalif siyaset yapılmasına izin vermiyor. Örgüt daha önce de birçok kez, ENKS üyelerini alıkoymuş, siyasi partilerin ofislerini yakmış veya kilit vurmuştu.

Kaynak: AA

