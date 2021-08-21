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YPG/PKK, Rakka'da piknik yapan 28 genci alıkoydu

Rakka'nın batı kırsalındaki Mansura beldesine baskın yapan terör örgütü YPG/PKK, aileleriyle piknik yapan 28 genci zorla silah altına aldı.

Ortadoğu 21.08.2021, 21:17 21.08.2021, 21:22
YPG/PKK, Rakka'da piknik yapan 28 genci alıkoydu

Terör örgütü YPG/PKK'lı teröristler, dün Rakka'nın batı kırsalındaki Mansura beldesine baskın yaptı. Terör örgütü, beldede nehrin kıyısında aileleriyle piknik yapan toplam 28 kişiyi alıkoydu.

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgalinde tuttuğu Rakka ilinde 28 genci, "zorunlu askerlik" adı altında zorla silahlı kadrosuna katmak için alıkoydu.

Alıkonulan gençler, Rakka'nın batı kırsalındaki Tabka ilçesindeki sözde eğitim kamplarına götürüldü.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Rakka kent merkezi ve kırsal kesimlerde, silahlı kadrosuna katmak için gençleri zorla alıkoymaya devam edeceği öğrenildi.

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#Rakka
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