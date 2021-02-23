İran Dışişleri Zarif'e atfedilen Türkiye aleyhtarı açıklamaları yalanladı

İran Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, AA muhabirinin sorusu üzerine Zarif'in Türkiye aleyhine yaptığı öne sürülen ifadelerle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Zarif'in söylediği iddia edilen sözlerle ilgili, "Bu sözler temelsizdir ve cevabı hakkedecek ciddiyetten yoksundur." ifadeleri kullanıldı.

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonunun sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımda Zarif'in, "Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki askeri varlığını reddediyor ve bu yöndeki politikasını yanlış buluyoruz." ifadelerini kullandığı iddia edilmişti. Bu iddia başka basın organları tarafından da kullanılmış ve sosyal medyada yayılmıştı.

AA