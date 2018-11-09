Zarif'ten Pompeo'ya Yemen tepkisi: Utanmanız yok mu?

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo'nun Yemen ve İran'a ilişkin yaptığı açıklamalara tepki göstererek İran ve Yemen'e karşı işlenen insanlık suçundan ABD'nin sorumlu olduğunu belirtti.

Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pompeo'nun, "İranlıların gıda ve ilaç için gerekli mali hizmetlere erişimini engelleyen yasa dışı ABD yaptırımlarının sorumluluğunu" İran'a yüklediğini dile getirdi.

Javad Zarif✔@JZarif Just as with Yemen, @SecPompeo blames Iran for unlawful US sanctions preventing Iranians’ access to financial services for food and medicine. Naturally, we will provide them for our people in spite of US efforts. But US is accountable for crimes against humanity re Iran & Yemen. 22:29 - 8 Kas 2018

ABD'ye rağmen İran halkına gıda, ilaç ve diğer temel malzemeleri ulaştıracaklarını dile getiren Zarif, "İran ve Yemen'e karşı işlenen insanlık suçundan ABD sorumludur." ifadesini kullandı.

Zarif, Yemen'deki gelişmelerle ilgili olarak ise Pompeo'ya hitaben şu cümleleri yazdı:

"Bak ne diyeceğim, Bakan Pompeo. Karşı karşıya kaldıkları kıtlıktan sorumlu olan Yemenlilerin kendisidir. Çünkü Yemenliler okul servislerini bombalamak için milyar dolarlar ve 'bu riski hafifletmek için yine milyonlar' harcayan hamileri olduğunuz kasaba (Suudi Arabistan'a) direnmeksizin kendilerini yok etmelerine izin vermeliydiler. Utanmanız yok mu?"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Yemen'e milyonlarca dolar insani yardımda bulunduğunu açıklamıştı. ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook ise yaptırımlarının hedefinin İran halkı değil rejimi olduğunu ve bu nedenle ilaç, sağlık ve gıda sektörüne yaptırım uygulamadıklarını söylemişti.

Kaynak: AA