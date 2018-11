Zarif'ten Pompeo'ya Yemen tepkisi: Utanmanız yok mu?

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo'nun Yemen ve İran'a ilişkin yaptığı açıklamalara tepki göstererek İran ve Yemen'e karşı işlenen insanlık suçundan ABD'nin sorumlu olduğunu belirtti.

Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pompeo'nun, "İranlıların gıda ve ilaç için gerekli mali hizmetlere erişimini engelleyen yasa dışı ABD yaptırımlarının sorumluluğunu" İran'a yüklediğini dile getirdi.

Javad Zarif✔@JZarif

Just as with Yemen, @SecPompeo blames Iran for unlawful US sanctions preventing Iranians’ access to financial services for food and medicine. Naturally, we will provide them for our people in spite of US efforts. But US is accountable for crimes against humanity re Iran & Yemen.