Zelenskiy İsrail'e desteği abarttı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki kentleri, 10 gündür yoğun şekilde bombalamayı sürdürüyor. Bölgedeki çatışmalar devam ederken dünyadaki birçok ülke farklı şekilde pozisyon aldı. Kimileri İran gibi Hamas tarafını tutarken kimileri de ABD gibi Tel-Aviv'den yana tavır takındı.

Uzun bir süredir Rusya ile savaşta olan Ukrayna ise İsrail'e destek verdiğini ifade etti. Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısını kınayan ve uluslararası destek çağrısında bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Tel Aviv yönetimine desteğini daha açık bir şekilde ifade etmek için ülkeye bir ziyaret gerçekleştirmek istedi. Ancak Ukrayna liderinin bu talebi İsrail yönetimi tarafından kabul görmedi ve kibarca geri çevirdiler.

ZELENSKİ NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz hafta Hamas'ın başlattığı operasyonun ardından NATO Genel Merkezi önünde açıklamalarda bulunan Zelenski, şu ifadelere yer vermişti: "Tam ölçekli savaşımızın ilk günlerini hatırlıyorum. Önce Belarus'tan füzelerle, sonra da Rus ordusundan gelen terörist saldırılarla başladı. Bizim için en büyük trajediydi. Çok fazla ölüm yaşadık, çok fazla. Ve yalnız olmamak çok önemliydi. Birlik olmak, ulusunuzu kurtarmanıza yardımcı olabilir. İnsanların hayatını kurtarabilir. Bu yüzden [dünya] liderlerine tavsiyem, İsrail'e gitmeleri ve insanları desteklemeleridir. Herhangi bir kurumdan bahsetmiyorum. Sadece terör saldırıları altında ölmekte olan insanları desteklenmesinden bahsediyorum. Birlik olmak yalnız olmaktan daha önemlidir, daha güçlüdür."