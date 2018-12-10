Körfez zirvesi sona erdi, Katar'dan sert tepki geldi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 39. KİK Zirvesi sona erdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Bürosu Müdürü Ahmed er-Rumeyhi, 39'uncu. Körfez İşbirliği Konseyi zirvesinin kapanış bildirgesine tepki gösterdi.

Rumeyhi, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu nasıl bir sonuç bildirgesi? Katar ablukasına ve ablukayı çözüm yollarına değinmiyor. Kimi aldatıyorsunuz! Bu konseyin gerçek problemlerini atladığınız yeter." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in zirvenin kapanışında düzenlediği basın toplantısına da değinen Ahmed er-Rumeyhi, "Cubeyr'in o cılız basın toplantısı bitti. Sonuç bildirgesine yazmaktan aciz kaldıklarını söylemeye çalıştı." dedi.

39'uncu Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan ve Umman Sultanı Kabus bin Said'in yokluğunda bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilmişti.

Zirvenin kapanış bildirgesinde açık bir şekilde Körfez krizinin çözüm yolları konusuna değinilmemiş ancak KİK'in önemi, gücü ve üyelerinin birlik konusunda istekli olduğunun altı çizilmişti.

Cubeyr ise zirvenin kapanışında düzenlediği basın toplantısında "Katarlı kardeşlerimiz, KİK'e aktif bir üye olarak dönmek için kendilerinden ne istendiğini biliyor." demişti.

EKONOMİK VE ASKERİ BİRLİK VURGUSU

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyeleri, 2025'e kadar ekonomik birliğin sağlanması için ortak Körfez pazarının önündeki tüm engellerin kaldırılmasını ve Birleşik Körfez askeri komutasının hayata geçirilmesi için gerekli prosedürlerin hızla tamamlanmasını istedi.

Bildirgede, üye ülkeler arasındaki entegrasyon için gerekli icraatları kapsayan bir yol haritası çizilmesi ve 2025'e kadar ekonomik birliğin sağlanması için ortak Körfez pazarının önündeki tüm engellerin kaldırılması çağrısı yapıldı. Ayrıca Birleşik Körfez askeri komutasının hayata geçirilmesi için gerekli prosedürlerin hızla tamamlanması istendi.

Radikalizmle mücadele, hukukun üstünlüğüne bağlı kalma ve KİK'in uluslararası ortaklarıyla terörle mücadele konusunda çalışması talep edilen bildirgede, bölgesel ve uluslararası çatışmalardan uzak kalmak için üye ülkelerin ortak dış politika belirlemesinin çok önemli olduğu kaydedildi.

Bildirgede, Filistin davasına ve Yemen'e desteğin ve dost devletlere yardımların süreceği vurgulandı.

Gelecek zirveye Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkanlık edeceği öğrenildi.

Zirveye liderler düzeyinde Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ve Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife katılmıştı. Katar, BAE ve Umman'dan liderler düzeyinde katılım olmamıştı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, KİK Zirvesi'ne katılması için Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'ye resmi davet gönderdi ancak Al Sani zirvede yer almadı.