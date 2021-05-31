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Otobanda zincirleme kaza: 21 araç birbirine girdi, 20 kişi yaralandı
GENEL
31.05.2021, 09:43
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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 21 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 20 kişi yaralandı.
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#corona virüsü
#mescidi aksa
#koronavirüs
#Beyaz Saray
#İtalya Irak
#Ukrayna sınır kapılarını kapatıyor
#Hindistan yağış
#akademisyen bildirisi
#İspanya göçmen
#Kristalina Georgieva
#OAS
#faiz sıddık
#El- Şebab
#suudi polisi
#M.Rohan adlı Avustralyalı
#köy yolları
#ayni yardım
#2013 yaş toplantısı
#Bahadır Şah Zafer
#Suudi Arabistan eylem