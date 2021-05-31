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Otobanda zincirleme kaza: 21 araç birbirine girdi, 20 kişi yaralandı

GENEL 31.05.2021, 09:43
Otobanda zincirleme kaza: 21 araç birbirine girdi, 20 kişi yaralandı
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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 21 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 20 kişi yaralandı.