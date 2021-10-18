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Özdemir Bayraktar kimdir?
GENEL
18.10.2021, 14:16
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Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın babaları, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti.
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#corona virüsü
#koronavirüs
#istanbulda sarı toz alarmı
#rize ağaç
#Suriyeliler bodrum
#Fransa pasaport el koyma
#Yabancı yatırımcıya vatandaşlık
#Ferhat Abdi Şahin
#doluluk oranı
#elazığ yardım
#İsrail doğalgaz
#Astana Suriye
#van fetö
#rıfat esed
#Arhavi
#okuma yazma seferberliği
#Kazak İşi Türkiyede
#Sabri Yirmibeşoğlu
#Kovacevic
#Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti