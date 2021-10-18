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Özdemir Bayraktar kimdir?

GENEL 18.10.2021, 14:16
Özdemir Bayraktar kimdir?
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Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın babaları, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti.