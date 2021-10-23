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Paha biçilemeyen Karun Hazineleri

GENEL 23.10.2021, 19:56
Paha biçilemeyen Karun Hazineleri
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Bundan 28 yıl önce, 23 Ekim 1993'te Karun Hazineleri olarak bilinen paha biçilemez tarihi eserler, kaçırılışından yine 28 yıl sonra Türkiye'ye geri getirildi.