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Pakistan'da eller Türkiye için semaya açıldı
GENEL
06.08.2021, 14:12
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Türkiye’deki orman yangınlarının bir an önce son bulması için Pakistan'daki camilerde dua edildi.
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#İsrail
#Türkiye
#filistin
#fransa
#iran
#AB
#corona virüsü
#rusya
#koronavirüs
#aşı
#Erdoğan
#salgın
#Trabzon
#mescidi aksa
#seçim
#fesih
#kovid19
#Rûdaw
#Almanya
#Mısır