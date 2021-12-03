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Pakistan ve Hindistan arasındaki üçüncü savaş 50 yıl önce bugün başladı

GENEL 03.12.2021, 18:35
Pakistan ve Hindistan arasındaki üçüncü savaş 50 yıl önce bugün başladı
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Britanya Hindistanı'nın 1947 yılında bölünmesi ve Hindistan ile Pakistan'ın bağımsızlıklarını kazanmalarından bu yana bu iki dört kez savaştı, sayısız kez sınır çatışması yaşandı.