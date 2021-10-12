banner39

28 ilde 'Çekirge Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, nitelikli dolandırıcılık suçu işlediği iddiasıyla 28 ilde 20 suç örgütü ve 235 şüpheliye yönelik Çekirge operasyonunun başlatıldığını bildirdi.

Polis Adliye 12.10.2021, 08:54
28 ilde 'Çekirge Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, nitelikli dolandırıcılık suçu işlediği iddiasıyla 28 ilde 20 suç örgütü ve 235 şüpheliye yönelik Çekirge operasyonunun başlatıldığını bildirdi.

Çekirge operasyonu şüphelilerinin sahte PCR testinden gayrimenkul satışında usulsüzlük ve sınavlarda dublör kullanmaya kadar birçok yöntemle haksız kazanç sağladığı belirlendi.

Ayrıntılar geliyor...

banner53
#İçişleri Bakanlığı
Yorumlar (0)
17
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?