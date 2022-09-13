520 saat görüntü kaydı incelenerek yakalandı
Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, 18 ayrı kameradan 520 saat görüntü kaydı inceleyerek hırsızlık olayını aydınlattı.
Polis Adliye 13.09.2022, 07:12
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 26 Ağustos'ta Sadıkbey Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili inceleme başlattı.
18 ayrı kameraya ait 520 saat görüntü kaydı inceleyen ekipler, 10 Eylül'de, şüphelinin İ.E. olduğunu tespit etti.
İ.E., operasyonla yakalandı. Ele geçirilen 31 cumhuriyet altını, 4 çeyrek altın, bir yarım altın, 570 dolar ve 900 euro müşteki E.Y.'ye teslim edildi.
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