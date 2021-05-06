98 firari için şafak vakti eş zamanlı operasyon
Adana Emniyet Müdürlüğü hapis cezası bulunan 98 firari hükümlünün yakalanması için harekete geçti. Çok sayıda şüpheli operasyonla yakalandı.
Polis Adliye 06.05.2021, 08:05
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda haklarında yakalama kararı verilen 98 kişinin adresine şafak vakti baskın düzenlendi.
Yakalanan bazı kişiler Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.
AA
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