banner39

banner35

Adana'da bir kişi komşusu tarafından silahla yaralandı

Adana'da komşusu tarafından silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Polis Adliye 30.12.2021, 07:51
Adana'da bir kişi komşusu tarafından silahla yaralandı

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, beş katlı apartmanın en üst katında oturan Emrah A'nın ayağından tabancayla yaralandığını gördü. Yaralı, ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Emrah A'nın, komşular arasındaki kavgaya müdahale ettiği ve taraflardan M.Ş.D. tarafından yaralandığı belirlendi.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

banner53
#Adana
Yorumlar (0)
12
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?