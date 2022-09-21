Adana'da FETÖ üyelerine operasyon
Adana'da, savcılık Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda bazı zanlılar gözaltına alındı.
Polis Adliye 21.09.2022, 09:03
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ zanlılarına yönelik soruşturma kapsamında, 10 kişinin ByLock kullandığı, mahrem yapılanmada görev aldığı, "mahrem imamlarla" bağlantısı olduğu, sohbet toplantılarına katıldığı, ankesörlü hatlardan ardışık arandığı ve Bank Asya’da hesap artırımında bulunduğu belirlendi.
Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 10 şüphelinin yakalanması için, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenledi.
Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra emniyete götürüldü.
Ekiplerin adreslerdeki aramaları sürüyor.
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