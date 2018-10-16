AP'den Cemal Kaşıkçı iddiası

Associated Press (AP) haber ajansı, Türk polisinin kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda öldürüldüğüne dair kanıta ulaştığını öne sürdü.

AP, iddiasını ismi açıklanmayan Türk yetkililere dayandırdı.

Türk emniyetinden konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

CEMAL KAŞIKÇI OLAYI

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Kaşıkçı, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgide, Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde iki uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.



Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2018, 17:35