Avustralya’dan gelen PKK zanlıları yakalandı

Avustralya'da terör örgütü PKK/YPG adına faaliyetlerde bulunan ve bazı örgütsel eylemleri organize etmek için geldikleri kentten ayrılmak üzereyken Gaziantep Havalimanı'nda yakalandı.

C.K, eşi Y.K. ve kızları İ.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemi altında Şehitkamil Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildiler. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bazı örgütsel eylemleri organize etmek için kente geldiği belirlenen zanlılar, önceki gün düzenlenen polis operasyonuyla yakalanmıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

