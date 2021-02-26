Azerbaycan'da Hocalı şehitleri anılıyor

Azerbaycan Hocalı’da 26 Şubat 1992’de 613 kişinin şehit edildiği katliamın kurbanları, bugün Bakü’de düzenlenen törenle anılacak. Küresel Gazeteciler Konseyi, Hocalı katliamının yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan’a basın turu düzenledi. Bugün yapılacak anma törenleri, bir yandan 29 yıl sonra ilk kez Karabağ’da Ermeni katliamlarını yaşayan birçok kentin işgalden arındırılmasının gururuyla, öte yandan Hocalı’nın özgürleştirilememesi ve acıların yıllardır dinmemesinin hüznüyle gerçekleşecek.

613 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ermenistan, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Azerbaycan’a karşı toprak iddiasıyla 1991 yılı sonunda abluka altına aldığı Hocalı’da katliam yaptı. Saldırıda 106’sı kadın, 70’i yaşlı, 63’ü çocuk 613 kişi öldürüldü. 76’sı çocuk 487 kişi saldırılardan ağır yaralı kurtuldu, 87 kişi engelli kaldı. Katliamda Hocalı’da yaşayan 8 aile tamamen yok edildi, 27 aileden ancak birer kişi sağ veya yaralı kurtulabildi, 25 çocuk hem annesini hem babasını, 130’u ise ebeveynlerinden birini kaybetti. Ermeniler tarafından esir alınan bin 275 kişinin 150’sinden bugüne kadar haber alınamadı.

DÜNYA GÖRMEZDEN GELDİ

Katliamı dünya Ermeni diasporasının etkisiyle görmezden geldi. Saldırıların ardından yapılan otopsi ve incelemelerde cesetlerin birçoğunun insanlık dışı muameleye maruz kaldığı ve işkence görerek öldürüldüğü anlaşıldı. Failler engellenmediği gibi, olayın ardından faillerle ilgili herhangi bir uluslararası kovuşturma yürütülmedi.

Failler hesap vermeli

Dünya, Ermeni diasporasının etkisiyle katliamı görmezden geldi. Saldırıların ardından yapılan otopsi ve incelemelerde cesetlerin birçoğunun insanlık dışı muameleye maruz kaldığı ve işkence görerek öldürüldüğü anlaşıldı. Ancak bu insanlık dışı suç ceza görmedi. Failler engellenmediği gibi, olayın ardından faillerle ilgili herhangi bir uluslararası kovuşturma yürütülmedi.

Yenişafak

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021, 09:18