Bakan Soylu: 'Şu ana kadar 15 ton metamfetamin yakalandı'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya ve Kocaeli'de düzenlenen Kökünü Kurutma Operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Soylu, 2 ilde "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 307 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti" suçundan yakalama kararı çıkarıldığını bu şüphelilerden 269'unun yakalandığını söyledi.

"Türkiye Avrupa gibi uyuşturucuya teslim olmuş durumda değildir"

3 aylık takibin ardından bu operasyonun düzenlendiğini belirten Soylu şunları söyledi:

"Bu operasyonların amacı uyuşturucu satış mekanizmalarını tamamen çökertmek. Avrupa uyuşturucuyla mücadelede pes etmiş durumdadır. Hemen hemen bütün ülkelerde uyuşturucu kullanımı serbest bırakılmıştır. Kendilerince kontrollü bir mekanizma uygulayarak uyuşturucu arzının artmasına sebebiyet vermektedir. Türkiye Avrupa gibi teslim olmuş durumda değildir. 15 Temmuz'dan önce uyuşturucu yakalanan miktarın 4'te biri Doğu'da yakalanıyordu, şu anda 4'te 3'ü orada yakalanıyor yani Batı'ya sevk edilmeden önce. Bu sahaya nasıl bastığımızın teazhürüdür."

Türkiye'nin ortaya koyduğu alan baskısı ve mücadeleyle uyuşturucu rotasının değiştiğini aktaran Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık 2,5-3 yıldır metamfetaminin yaygınlığını önlemek için ciddi bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu yıl itibarıyla rakamı söyleyim. Şu ana kadar 15 ton metamfetamin yakaladık. Türkiye çok ciddi bir çaba sarf ediyor. Örneğin geçen yıl yakalanan eroin miktarı 22 ton civarındaydı, bu yıl 8,5-9 ton civarında. Çünkü rota değişti. Bunun yanı sıra yüzde 71 uyuşturucuya bağlı ölümler azaldı. Bu rakam itibarıyla da aşağıya gidiyoruz. Burada da çok ciddi bir mücadele olduğunu söylemeliyim."