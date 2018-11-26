Başsavcılıktan Kaşıkçı açıklaması

Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayını gerçekleştiren şüphelilerden birinin olaydan bir gün önce Yalova'da ikamet etmekte olan Suudi Arabistan vatandaşıyla iletişim kurduğu ortaya çıktı Bu görüşme, Kaşıkçı'nın cesedinin ayrıldıktan sonra yok edilmesine/saklanmasına yönelik olduğu şeklinde yorumlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklama:

Şüpheli ya da şüphelilerce daha önceden yapılan planlama doğrultusunda Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğunda boğularak ve cesedi parçalara ayrılmak suretiyle öldürülmüştür. Cumhuriyet Başsavcılığımızca, tüm boyutlarıyla yürütülen soruşturma sürecinde 1 ve 2 Ekim tarihlerinde bir plan dahilinde ülkemize gelerek Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayını gerçekleştiren şüphelilerden Mansour Othman M. Abbahussaın'ın olaydan bir gün önce, 1 Ekim'de Samanlı Köyü merkez Yalova adresinde ikamet etmekte olan Suudi Arabistan vatandaşı 'Ghozan' kod adlı Mohammed Ahmed A. Alfaozan isimli şahısla iletişim kurduğu tespit edilmiştir.

Yapılan bu görüşmenin, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin parçalara ayrıldıktan sonra yok edilmesine/saklanmasına yönelik olduğu değerlendirilmektedir. Bu sebeple İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin 2018/5664 sayılı kararına istinaden bugün Cumhuriyet Başsavcılığımız nezaretinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından arama işlemleri yapılmaktadır.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2018, 17:59