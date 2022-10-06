Bayındır İçerenköy Hastanesi'ndeki skandal görüntülerle ilgili 8 kişiye gözaltı

İstanbul Ataşehir'deki Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde çekilen cep telefonu görüntülerle ilgili aralarında hasta bakıcı ve hemşirelerin de olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Skandalın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklama ile sorumluların tespit edilmesi ve hakkında yasal işlemlerin yapılabilmesi için soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturmanın ardından gözaltı kararı geldi. Olaya ilişkin aralarında hasta bakıcı ve hemşirelerin de olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Ataşehir’de bulunan bir özel hastanede görevli personelin yoğun bakımda yatan yaşlı kadınla yaptıkları gayri ahlaki konuşma ve 'böbreğini alacağız' diyerek kadının yüzüne para saçmaları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçen yıl Bayındır İçerenköy Hastanesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yoğun bakımda yatmakta olan yaşlı bir kadını hastane personeli korkutarak üzerine para saçtı. Yaşanan o anlar ise personel tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Hastane personelinin yaşlı kadınla yaptıkları gayri ahlaki diyalog da pes dedirtti.

"BU PARALAR SAĞ BÖBREĞİNİN KARŞILIĞI"

Görüntülerde hastane personelinin yaşlı kadını, "2 milyon dolar olarak bırakıyorum. Yarın 4 milyon dolarak alacağım. Al paralar, paralar. Bu paraları sana niye veriyorum, biliyor musun? Çünkü senin sağ böbreğini alacağım. Bu paralar sağ böbreğinin karşılığı! Al hadi ameliyata başlıyoruz. Makası getir? Nermin senin ameliyat ediyorlar" diyerek korkuttukları ve üzerlerine para saçtıkları görüldü.

Karar