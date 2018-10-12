Brunson davasına ara verildi

Casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ve tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'ın İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasına ara verildi.

Brunson davasına ara verildi

Casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ve tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'ın İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasına ara verildiği açıklandı.
 

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2018, 12:54
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