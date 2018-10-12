Brunson duruşması başladı

Yaklaşık iki buçuk aydır ev hapsinde tutulan ve Türkiye ile ABD arasında gerilime neden olan papaz Brunson'ın İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davasının 4. duruşması az önce başladı.

Terör örgütleriyle bağlantıları olduğu gerekçesiyle 9 aralık 2016'da tutuklanan ABD'li papaz Brunson Türkiye - ABD arasında krize neden olmuş ABD ve Türkiye karşılıklı olarak yaptırım kararları almıştı.

Papaz Brunson, FETÖ yapılanmasına üye olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.Basında yer alan haberlerde, Papazın bir gizli tanığın verdiği ifade doğrultusunda tutuklandığı bildirilmişti.

Brunson'ın ABD'li bir askere gönderdiği 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içeriklerine yer verilen iddianamede, cep telefonundaki "Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız." mesajı da dosyaya eklenmişti. Teknik incelemede de sanık Brunson'ın, görüşmediğini öne sürdüğü FETÖ'nün sözde Ege bölge imamı firari sanık Bekir Baz ile birbirlerine çok yakın yerde 293 kez GSM sinyali de tespit edilmişti.





Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2018, 11:34