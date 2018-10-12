Brunson hapis cezası aldı, evine gitti

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan misyoner rahip Andrew Brunson hakkında mahkeme kararını açıkladı. 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan rahip yattığı süre göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı. Brunson'un ev hapsi cezası ve yurt dışı yasağı kaldırıldı.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davası görülen Brunson hakkında esas hakkındaki mütalasını vermişti. Savcı mütalasında 10 yıl hapis cezası ve adli kontrolün kaldırılmasını istemişti.

Brunson'a verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük süre, Brunson'ın cezaevinde kaldığı süreye sayılacak ve ABD'li rahip bir kez daha cezaevine girmeyecek.

Rahip Brunson'un, "Masumum, Türkiye'yi seviyorum" dediği öğrenildi.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Duruşma sonrası gazetecilere kısa bir açıklama yapan Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, "Şu an evine gidiyor. Kararın okunmasıyla birlikte artık özgür. İstediği yere gidebilir. Küçük bir ceza verildi. Yattığı süre neredeyse karşılıyor cezayı. Dolayısıyla adli kontrol de kaldırıldı, dolayısıyla müvekkilim artık özgür.Bu mahkumiyeti de kabul etmiyoruz, temyize gideceğiz. " ifadelerini kullandı.

Brunson'un savcının verdiği mütalaayla üzüldüğünü ancak kararın açıklanmasıyla sevindiğini dile getiren Halavurt, "Müvekkilim yurt dışına çıkacak, adli kontrol hükümlerini kaldırmaya yönelik bir iki işlem var, çok uzun sürmez, UYAP'tan yürüyor işlemler. Evde kelepçelerin sökülmesi de yarım saat, bir saat sürer. Gidene kadar evinde olur. Bugün tanık ifadelerini dinleyince 'dağ fare doğurdu' gibi bir birşey oldu. Müvekkilimizin bu kadar mağdur edilmesi, Türkiye'nin mağdur edilmesine gerek yoktu. Keşke tutuksuz bir şekilde yargılansaydı. Karar biraz süratli oldu, biz yine hazırlığımızı yapmıştık, olabileceğini tahmin ediyorduk. Zaten ertelenmesi gereksizdi." dedi.

ABD'li din adamı Brunson'ın Türkiye'yi sevdiğini ancak bu gündem sonrası oluşan güvenlik kaygıları nedeniyle yurt dışına çıkmayı tercih ettiğini dile getiren Halavurt, çıkış organizasyonuyla ilgili ABD'li yetkililerin çalışma yaptığını söyledi.

TRUMP'TAN RAHİP AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, rahip Brunson'ın serbest bırakılmasının ardından Twitter'dan bir mesaj paylaştı. Trump yaptığı paylaşımda, "Pastör Brunson için çok çalışıyoruz" dedi.

Trump rahip için attığı ikinci mesajında, "Düşüncelerim ve dualarım Pastör Brunson'la. Onun yakında güvenle eve dönmesini umuyoruz" şeklinde devam etti.

ERDOĞAN BRUNSON HAKKINDA KONUŞMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan ziyaretinde gazetecilerin Brunson ile ilgili soruları üzerine "Mahkemede yargı ne karar verir bunu bilemem. Buna siyasiler de karar veremez" demişti.

EVİNE DÖNDÜ

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmada hükümle birlikte serbest bırakılan ve duruşma bitiminde Alsancak'taki evine gelen Brunson'a, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier da eşlik etti.

Brunson'ın eve girişi esnasında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Brunson'dan sonra eşi Norine Brunson ve avukatı İsmail Cem Halavurt da eve geldi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Brunson'ın evinde elektronik kelepçesini çözerek serbest kalma işlemlerini tamamladı.

TÜRKİYE İLE ABD ARASINDA BRUNSON GERİLİMİ

ABD'li rahip Brunson, Aralık 2016'da 'terör örgütü adına suç işlemek ve casusluk' suçlamasıyla tutuklanmış ve 25 Temmuz'da tutukluluğu ev hapsine çevrilmişti.

Brunson'ın 25 Temmuz'daki duruşmada serbest bırakılmaması Türkiye ile ABD arasında krize neden olmuş ve Beyaz Saray yönetimi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül hakkında yaptırım uygulama kararı almıştı.

Daha sonra ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'den çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük tarifelerinin ikiye katlandığını duyurmuştu.

TERCÜMANIN TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Öte yandan Mardin'de "silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan" 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan ABD Adana Konsolosluğu Politik İşler Danışmanı ve Tercüman Hamza Uluçay'ın davasında tahliye talebi reddedildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2018, 19:40