Brunson hapis cezası aldı, serbest bırakıldı

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan misyoner rahip Andrew Brunson hakkında mahkeme kararını açıkladı. 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan rahip yattığı süre göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı. Brunson'un ev hapsi cezası ve yurt dışı yasağı kaldırıldı.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davası görülen Brunson hakkında esas hakkındaki mütalasını vermişti. Savcı mütalasında 10 yıl hapis cezası ve adli kontrolün kaldırılmasını istemişti.

Brunson'a verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük süre, Brunson'ın cezaevinde kaldığı süreye sayılacak ve ABD'li rahip bir kez daha cezaevine girmeyecek.

Rahip Brunson'un, "Masumum, Türkiye'yi seviyorum" dediği öğrenildi.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Duruşma sonrası gazetecilere kısa bir açıklama yapan Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, "Şu an evine gidiyor. Kararın okunmasıyla birlikte artık özgür. İstediği yere gidebilir. Küçük bir ceza verildi. Yattığı süre neredeyse karşılıyor cezayı. Dolayısıyla adli kontrol de kaldırıldı, dolayısıyla müvekkilim artık özgür.Bu mahkumiyeti de kabul etmiyoruz, temyize gideceğiz. " ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN RAHİP AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, rahip Brunson'ın serbest bırakılmasının ardından Twitter'dan bir mesaj paylaştı. Trump yaptığı paylaşımda, "Pastör Brunson için çok çalışıyoruz" dedi.

Trump rahip için attığı ikinci mesajında, "Düşüncelerim ve dualarım Pastör Brunson'la. Onun yakında güvenle eve dönmesini umuyoruz" şeklinde devam etti.

ERDOĞAN BRUNSON HAKKINDA KONUŞMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan ziyaretinde gazetecilerin Brunson ile ilgili soruları üzerine "Mahkemede yargı ne karar verir bunu bilemem. Buna siyasiler de karar veremez" demişti.

TÜRKİYE İLE ABD ARASINDA BRUNSON GERİLİMİ

ABD'li rahip Brunson, Aralık 2016'da 'terör örgütü adına suç işlemek ve casusluk' suçlamasıyla tutuklanmış ve 25 Temmuz'da tutukluluğu ev hapsine çevrilmişti.

Brunson'ın 25 Temmuz'daki duruşmada serbest bırakılmaması Türkiye ile ABD arasında krize neden olmuş ve Beyaz Saray yönetimi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül hakkında yaptırım uygulama kararı almıştı.

Daha sonra ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'den çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük tarifelerinin ikiye katlandığını duyurmuştu.

TERCÜMANIN TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Öte yandan Mardin'de "silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan" 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan ABD Adana Konsolosluğu Politik İşler Danışmanı ve Tercüman Hamza Uluçay'ın davasında tahliye talebi reddedildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2018, 17:56