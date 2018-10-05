CHP'li ve HDP'li vekiller hakkında fezleke

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafıdan 12 HDP'li milletvekili hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak", üç CHP'li milletvekili hakkında ise "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçu gerekçesiyle fezleke hazırlandı.

Hazırlanan fezlekelerde Ayhan Bilgen, Ayşe Acar Başaran, Alican Önlü, Berdan Öztürk, Bedia Özgökçe Ertan, Feleknas Uca, Filiz Keresteci, Kemal Bülbül, Meral Danış Beştaş, İmam Taşçıer, Nimetullah Erdoğmuş ve Pervin Buldan'ın konuşmalarında terör örgütü propagandası yaptıkları ifade edildi.

Fezlekelerin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin bölgesinde PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla yürütülen Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde açıklamalar ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ndeki konuşmalarından dolayı hazırlandığı bilgisi alındı.

CHP'Lİ VEKİLLERE CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET SUÇLAMASI

Öte yandan CHP milletvekilleri Çetin Osman Budak, Erdin Bircan ve Aykut Erdoğdu hakkında ise "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan fezleke düzenlendi.

Anayasa'nın 83. maddesine istinaden milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması talebinde bulunulan fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına iletildi.



Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2018, 16:07