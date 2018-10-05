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CHP'li ve HDP'li vekiller hakkında fezleke

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 12 HDP'li milletvekili hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak", üç CHP'li milletvekili hakkında ise "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan fezleke hazırlandı.

CHP'li ve HDP'li vekiller hakkında fezleke

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafıdan 12 HDP'li milletvekili  hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak", üç CHP'li milletvekili hakkında ise  "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçu gerekçesiyle fezleke hazırlandı. 

Hazırlanan fezlekelerde Ayhan  Bilgen, Ayşe Acar Başaran, Alican Önlü, Berdan Öztürk, Bedia Özgökçe Ertan,  Feleknas Uca, Filiz Keresteci, Kemal Bülbül, Meral Danış Beştaş, İmam Taşçıer,  Nimetullah Erdoğmuş ve Pervin Buldan'ın konuşmalarında terör örgütü propagandası  yaptıkları ifade edildi.

Fezlekelerin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin bölgesinde  PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını  terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla yürütülen Zeytin  Dalı Harekatı aleyhinde açıklamalar ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ndeki  konuşmalarından dolayı hazırlandığı bilgisi alındı.

CHP'Lİ VEKİLLERE CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET SUÇLAMASI

Öte yandan CHP milletvekilleri Çetin Osman Budak, Erdin Bircan ve  Aykut Erdoğdu hakkında ise "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan fezleke düzenlendi.

Anayasa'nın 83. maddesine istinaden milletvekillerinin  dokunulmazlıklarının kaldırılması talebinde bulunulan fezlekeler, TBMM  Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına iletildi.
 

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2018, 16:07
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