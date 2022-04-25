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Duvarı delip 450 bin lira değerinde ürün çaldılar

İstanbul Sultangazi'de bir cep telefonu mağazasının duvarı delerek içeri giren iki şüpheli, yaklaşık 450 bin TL değerinde ürün çaldı.

Polis Adliye 25.04.2022, 06:54
Duvarı delip 450 bin lira değerinde ürün çaldılar

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Şüphelilerin işyerine duvarı delerek girdiği, cep telefonu, aksesuarları ve akıllı saatleri çaldıkları, ardından kasayı açtıkları görüldü.

Kimlikleri belirlenen şüpheliler Zeytinburnu ve Büyükçekmece'de gözaltına aldı.

Polis bir şüpheliyi metro istasyonunda beklerken yakaladı. Evlerinde yapılan aramada 76 bin 200 TL ve kasa açmakta kullanılan aletler ele geçirildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüphelilerden Viktor B. tutuklanırken, İbrahim B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

#Hırsızlık Büro Amirliği
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