Eski büyükelçinin tahliyesine itiraz

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski büyükelçi Gürcan Balık'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine itirazda bulundu.

Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dış politika başdanışmanlığını yapan eski büyükelçi Balık'ı, "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu" gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırmış, 29 aydır cezaevinde bulunan sanık, konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı kaydıyla hüküm kesinleşinceye kadar serbest bırakılmıştı.

Başsavcılığın itirazının, Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

