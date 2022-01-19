FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.
Polis Adliye 19.01.2022, 08:56
Alınan bilgiye göre, dün güvenlik güçlerinin Bosnaköy yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanarak gözaltına alınan F.G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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