banner39

banner35

FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

Polis Adliye 19.01.2022, 08:56
FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı

Alınan bilgiye göre, dün güvenlik güçlerinin Bosnaköy yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanarak gözaltına alınan F.G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

banner53
#Yunanistan
Yorumlar (0)
1
hafif kar duşu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?