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Gaziantep'te 3 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Polis Adliye 21.09.2022, 19:26
Gaziantep'te 3 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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