Genelkurmay çatı davasında tahliye kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, iki sanık tahliye edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, sanık ve avukatlarının talepleri ile duruşma savcısının değerlendirmesini alan mahkeme, ara kararını açıkladı.

Mahkeme, tutuklu sanıklardan eski astsubay Mehmet Adıgüzel ile sivil sanıklardan Mustafa Akyıldız'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Davanın görülmesine 10 Aralık'ta devam edilecek.

Öte yandan savcının 9 Mayıs'ta verdiği esasa ilişkin mütalaada, sanık Adıgüzel hakkında "anayasal düzeni ihlal" suçundan bir kez "ağırlaştırılmış müebbet hapis", sanık Akyıldız için de "silahlı terör örgütüne üyelikten" 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2018, 15:07