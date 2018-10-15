Göçmen kazasında gözaltı kararı

İzmir'in Menderes ilçesinde 22 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin üçü Suriye uyruklu beş şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun Değirmençay'a devrilmesi sonucu 22 düzensiz göçmenin ölümü, 13 kişinin de yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Adreslerinde gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Kazaya karışanlara yönelik operasyonun sürdüğü açıklandı.

Aydın'dan İzmir yönüne giden Mustafa Yılmaz idaresindeki 09 S 0574 plakalı kamyonun Menderes ilçesinde yoldan çıkarak Değirmençay'a devrilmesi sonucu 22 düzensiz göçmen hayatını kaybetmiş, 13 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2018, 12:28