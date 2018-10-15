Göçmenler Bursa’da yakalandı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 20 düzensiz göçmen polis ekiplerince yakalandı. Ehliyetinin sahte olduğu belirlenen Suriye uyruklu kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bursa-İzmir karayolu Acemler Metro İstasyonu yakınlarında park halindeki kamyonetin kasasında çok sayıda kişinin bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Ekiplerce kamyonette yakalanan 20 Afganistan uyruklu Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine götürüldü.

Ehliyetinin sahte olduğu belirlenen Suriye uyruklu kamyonet sürücüsü Ömer A. ise gözaltına alındı.

Kamyonet otoparka çekilirken, göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere Bursa İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Dün İzmir Aydın otoyolunda göçmenleri taşıyan kamyonetin dereye yuvarlanması sonucu 22 kişi hayatını kaybetmişti.

Göçmenlerin Avrupa’ya gitmek için çıktıkları yol ‘umuda yolculuk’ olarak biliniyor. Çok sayıda göçmen Ege Denizi’nde bindikleri botlarda büyük hayati tehlike yaşıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

