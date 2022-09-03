Gözaltına alınan HDP'li Semra Güzel adliyeye getirildi

Edirne'ye giderken sahte kimlikle yakalanan HDP'li Semra Güzel adliyeye getirildi.

Edirne'ye giderken sahte kimlikle yakalanan HDP'li Semra Güzel Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Yakalanma süreci

Öldürülen PKK’lı Volkan Bora’yla fotoğrafları çıktıktan sonra ortadan kaybolan firari HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, MİT ve İstanbul Emniyeti’nin ortak operasyonu ile yurtdışına kaçarken yakalandı. Peruk taktığı görülen Güzel’in üzerinden sahte kimlik de çıktı.

PKK’lı Volkan Bora, 2017 yılında güvenlik güçleri tarafından öldürüldü. Bora’nın cep telefonundan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel (38) ile birlikte örgüt kamplarında çekildiği fotoğraflar bulundu. Bunun üzerine Güzel hakkında fezleke düzenlenerek TBMM’de dokunulmazlığı kaldırıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma kapsamında ifade için çıkarılan davetiyeye cevap vermeyen Güzel için yakalama kararı çıkardı.

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak yürüttükleri çalışmada, Güzel’in örgüt tarafından yurtdışına kaçırılacağı yönünde bilgi aldı. Yapılan çalışmada, Güzel’in göçmen kaçakçılığından suç kaydı bulunan A. G. (43) ve terör örgütünün propagandası suçundan kaydı bulunan F. D. (25) ile bağlantı kurduğu saptandı. Güzel’in bu iki kişinin himayesinde yurtdışına kaçırılmak üzere Edirne’ye doğru yola çıkarıldığı bilgisinin alınması üzerine operasyon düğmesine basıldı.