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Gözler Erdoğan'ın açıklamasında

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili açıklama yapacağı iddia edildi.

Gözler Erdoğan'ın açıklamasında

Katar merkezli El Cezire tarafından "Cemal Kaşıkçı suikastiyle ilgili açıklama yapacak" sözleri ile Kaşıkçı suikastinin açıklanacağını iddia etti. El Cezire'nin, Türk kaynaklarına dayandırarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kaşıkçı suikastiyle ilgili açıklama yapacağını duyurduğunu belirtti.

KAŞIKÇI ESRARENGİZ BİR ŞEKİLDE KAYBOLMUŞTU

Suudi kökenli Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı, salı günü girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'ndan bir daha çıkmadı. 

Emniyet ise Kaşıkçı'nın konsoloslukta olduğu sırada binaya gelen 15 kişilik bir Suudi Arabistan kafilesine işaret eden bir açıklama yaptı.

Açıklamada iki uçakla gelen kafilenin içinde Suudi yetkililerin de bulunduğu ifade edilmişti. Şahısların daha sonra geldikleri uçaklarla Türkiye'den ayrıldığı belirtilmişti. Açıklamada Kaşıkçı'nın ise Konsolosluktan çıkmadığı vurgusu dikkat çekmişti. 

Kaynak: www.dunyabulteni.net
 

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2018, 12:49
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