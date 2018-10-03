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İki sanığa FETÖ'den hapis cezası

Malatya'da "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan iki sanığa hapis cezası verildi.

İki sanığa FETÖ'den hapis cezası

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davalarda yargılanan iki sanık, hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen davaların duruşmalarına, tutuksuz yargılanan sanıklar Alper Balcıoğlu ve Ayşe Kurtbey ile avukatları katıldı. 

Atılı suçları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki görüşünde, sanıkların örgütsel faaliyetlerde bulunduklarını, Bank Asya'ya para yatırdıklarını ve örgüte yakın derneklerle bağlantılarının bulunduğunu, ayrıca gazete ve dergi aboneliklerinin tespit edildiğini belirtti. Savcı, haklarındaki tanık beyanları ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak, sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Balcıoğlu'na "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, Kurtbey'e ise "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2018, 16:04
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