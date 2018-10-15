İnceleme heyeti Suud konsolosluğunda

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan çalışma grubunda yer alan Suudi ve Türk yetkililer, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bir araya gelerek konuyla ilgili toplantı yaptı. Toplantı sonrası Türk ve Suudi ortak heyeti konsolosluğa gitti.

Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili Türkiye ve Suudi Arabistanlı yetkililer tarafından oluşturulan çalışma grubu da göreve başladı.

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne saat 13.00 sıralarında gelen Suudi ve Türk yetkililer, toplantı yapmıştı.







Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2018, 18:14