İnsan kaçakçıları Van’da yakayı ele verdi

Van'ın İpekyolu ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen göçmenleri organize eden şüpheliler polis operasyonuyla yakalandı. Polis ekiplerince A.K, T.İ, D.K. ve Y.Ö. gözaltına alınırken şüphelilerden D.K. ise savcılıkça serbest bırakıldı. Ayrıca grubun organize ettiği 138 düzensiz göçmene de emniyet güçleri tarafından işlem yapılıp merkeze götürüldü.

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

GÖÇMENLER ORTA ASYA KÖKENLİ

Operasyonda yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 97'si Afganistan, 32'si Pakistan ve 9'u Bangladeş uyruklu 138 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net