İnsan kaçakçılarına operasyon

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Bandırma ilçesine bağlı Yeniyenice Mahallesi'nden geçen Bursa-Bandırma kara yolundaki metruk binaya operasyon düzenledi. Ayvalık ve Bandırma ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda üç organizatör gözaltına alındı.

GÖÇMENLER DE YAKALANDI

Balıkesir'in Ayvalık ve Bandırma ilçelerinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek için hazırlık yapan 70 düzensiz göçmen de yakalandı.

Ayvalık ilçesinde de Altınova Mahallesi Madra Çayı mevkisinde Yunan adalarına geçmek için hazırlık yapan Afganistan uyruklu 14'ü çocuk 31 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatör olduğu belirlenen A.M. gözaltına alındı.

Organizatörler ile göçmenlerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



