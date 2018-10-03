İnsan kaçakçılarına tutuklama kararı

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurda yasa dışı yollarla giren yabancı uyruklulara organizatörlük yapan, seyahat ve ikamet etmelerini sağlamak amacıyla sahte belgeler hazırlayan suç şebekesine yönelik Van, Ankara ve Bitlis'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 şüphelinin işlemleri sona erdi.

Van merkezli üç ilde düzenlenen operasyonda, düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 31 şüpheliden 12'sinin tutuklanmalarına hükmedildi.

Şüphelilerden 7'si adli kontrol şartıyla, 12'si de savcılık tarafından salıverildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile özel harekat, çevik kuvvet, terör, narkotik ve asayiş şubelerindeki 144 polisten oluşan 37 ekip, suç şebekesine yönelik operasyon gerçekleştirmişlerdi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

