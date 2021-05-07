İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyon
İstanbul'da 10 ilçe 15 ayrı adreste terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
Polis Adliye 07.05.2021, 07:02
İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 10 ilçede 15 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 8 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı şüphelilerin tespit ve deşifresine yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında 10 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 8 şüpheli yakalanırken, şüpheliler hakkında tahkikat devam ediyor.
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