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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 21 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da FETÖ'ye düzenlenen Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda gözaltına alınan 47 şüpheliden 21'i tutuklandı.

Polis Adliye 22.10.2022, 07:19
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 21 şüpheli tutuklandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 47 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 21'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 25'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlılardan 1'ine de ev hapsi cezası verildi.

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