İstanbul merkezli DEAŞ operasyonu: 32 gözaltı
İstanbul Aydın ve Sivas'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 32 şüpheli gözaltına alındı.
Polis Adliye 23.06.2021, 08:14
İstanbul merkezli terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 32 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmaları kapsamında, İstanbul merkezli Aydın ve Sivas'ta 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 32 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA
22
açık
Günün Anketi Tümü