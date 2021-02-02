İstanbul'da FETÖ'ye yönelik 'ankesör' operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonunda çok sayıda zanlı gözaltına alındı.

İstanbul'da FETÖ'ye yönelik 'ankesör' operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda "ankesör" soruşturması kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları"yla görüşen zanlıların tespitine yönelik çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.

AA

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021, 08:38
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