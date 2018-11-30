İstanbul’da PKK’ya operasyon

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün Suriye yapılanması PYD/YPG içerisinde faaliyette bulunan yabancı uyruklu iki kişinin yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

ZANLILAR SURİYE UYRUKLU

Söz konusu soruşturma kapsamında kentte birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Suriyeli iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA



Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2018, 09:59