İzmir'de suç örgütüne operasyon: 7 gözaltı
İzmir'de suç örgütüne düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Polis Adliye 01.02.2022, 07:07
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "S.Y." isimli suç örgütüne, Karşıyaka ve Bayraklı ilçesinde belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi.
Aramalarda, kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silaha ait 2 şarjör, 7 tabanca, 2 pompalı tüfek, kurusıkı tabanca ve 129 fişek ele geçirildi.
Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.
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