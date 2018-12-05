Kahtani için yakalama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Cemal Kaşıkçı cinayetinde, Kahtani ve Asıri için yakalama kararı talep etti.

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Suud el-Kahtani kimdir?

Veliaht Prens Selman'ın danışmanı Suud el-Kahtani, muhaliflere tehdit için Twitter'da kurulan trol ordusunun başındaydı. Kahtani, 3 bin dolar maaş alan binlerce trole, kime saldıracakları ve hangi konuda tweet atacakları hakkında talimat veriyordu.

Prens Selman'ın danışmanı görevindeki Kahtani, geçtiğimiz yıl krallık aleyhinde yazı yazanların 'kara listeye' alındığına dair bir tweet atmıştı. Kahtani, bu tweetten kısa bir süre sonra, "Suikast defteri tekrardan açıldı. İzleyin" ifadeleriyle dikkatleri üzerinde toplamıştı.

Suud el Kahtani, Suudi Arabistan'da veliahtlığın Prens Muhammed bin Nayef'ten Selman'a geçmesinde önemli bir rol oynamıştı.

Suudi ve Batı basınında Nayef'in uyuşturucu bağımlısı olduğu dedikodusunu yayan Kahtani, Selman'ın akıl danışmanı olarak hareket ediyordu.

Katar'ı bir ada haline getirme projesinin altında bizatihi Kahtani'nin imzasının olduğu biliniyor. Kahtani tarafından hazırlanan projeye göre, 20 metrelik derinlikte açılan kuyularla Katar, tamamen Körfez'den izole edilecekti.

Kahtani bu projeye ilişkin, "Proje Veliaht Prens'e olan sadakatimi korusun" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2018, 11:35